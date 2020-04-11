Metrobüs, otobüs ve metrolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar için toplu ulaşım var mı?

Sokağa çıkma yasağının detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Aralarında İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi şehirlerin de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler; otobüsler, metro ve metrobüs çalışıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul'da ve diğer büyükşehirlerde toplu ulaşım açık mı?

BÜYÜKŞEHİRLERDE VE İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? TOPLU ULAŞIM AÇIK MI?

Polis ve kolluk kuvvetleri, acil çağrı merkezi çalışanları, birinci derece yakınları cenaze defin işlemi gerçekleştirecek olanlar, elektrik, su, doğalgaz sisteminde çalışacaklar, taşımacılık kapsamında görevliler, gazete, radyo, tv görevlileri, huzurevleri, bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü çalışanları, fırınlarda çalışanlar, Kızılay çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak!

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dün akşam yapılan açıklamada; sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar için otobüslerin, metronun ve metrobüsün yani toplu ulaşımın devam ettiğini bildirdi. Anadolu Ajansının son dakika aktardığı bilgiye göre otobüs ve metrobüs çalışma saatleri de belli oldu.