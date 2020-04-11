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Metrobüs, otobüs ve metrolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar için toplu ulaşım var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağından sonra metrobüs, otobüs ve metrolar çalışıyor mu? Dün gece saat 21:45 sularında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Gece saatlerinde yapılan açıklamada kimlerin dışarı çıkabileceği kimlerin yasaktan muaf olacağı detaylı biçimde anlatıldı. Dün gece 00:01'de başlayan yasak 12 Nisan Pazar 23:59'a kadar devam edecek. Hafta sonu çalışan sokağa çıkma yasağından muaf vatandaşlar için metrobüs, metro ve otobüsler çalışacak mı, toplu ulaşım açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 09:25 ABONE OL
Metrobüs, otobüs ve metrolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar için toplu ulaşım var mı?

Sokağa çıkma yasağının detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Aralarında İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi şehirlerin de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler; otobüsler, metro ve sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul'da ve diğer büyükşehirlerde toplu ulaşım açık mı?

BÜYÜKŞEHİRLERDE VE İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? TOPLU ULAŞIM AÇIK MI?

Polis ve kolluk kuvvetleri, acil çağrı merkezi çalışanları, birinci derece yakınları cenaze defin işlemi gerçekleştirecek olanlar, elektrik, su, doğalgaz sisteminde çalışacaklar, taşımacılık kapsamında görevliler, gazete, radyo, tv görevlileri, huzurevleri, bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü çalışanları, fırınlarda çalışanlar, Kızılay çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak!

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dün akşam yapılan açıklamada; sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar için otobüslerin, metronun ve metrobüsün yani toplu ulaşımın devam ettiğini bildirdi. Anadolu Ajansının aktardığı bilgiye göre otobüs ve metrobüs çalışma saatleri de belli oldu.

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Metrobüs, otobüs ve metrolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar için toplu ulaşım var mı?
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