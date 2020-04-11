Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı: Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim sorusunu yanıtladı! Dün akşam gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Genelgesi Yayınlandı ve 31 ilde sokağa çıkma yasaklandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak sokağa çıkma yasağı sonrası birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öncelikle, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olduğu merak konusu oldu. dana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'da sokağa çıkmak yasak. Tüm bunların yanında, özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusu da vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

ÖZEL ARAÇLAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 'Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?' sorusu merak konusu oldu. İşte, kararın detaylarına ilişkin Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklama...