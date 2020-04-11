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Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı: Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

Son Dakika Haberi... Dün akşam tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile birlikte, 31 ilde 48 saat boyunca bazı istisnalar dışında sokağa çıkılması yasaklandı. Bu kararın detayları da vatandaşlar için merak konusu oldu. En çok araştırılanlardan birisi de Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? sorusu oldu. Peki, büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı esnasında 'Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?'. İşte, Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusunun yanıtı ve hangi durumlarda ve nasıl sokağa çıkılabileceği ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 09:26 ABONE OL
Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı: Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim sorusunu yanıtladı! Dün akşam gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Genelgesi Yayınlandı ve 31 ilde sokağa çıkma yasaklandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak sokağa çıkma yasağı sonrası birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öncelikle, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olduğu merak konusu oldu. dana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'da sokağa çıkmak yasak. Tüm bunların yanında, özel araçla sokağa çıkmak yasak mı sorusu da vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

ÖZEL ARAÇLAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 'Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?' sorusu merak konusu oldu. İşte, kararın detaylarına ilişkin Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklama...

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Özel araçla sokağa çıkmak yasak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı: Kendi arabamla sokağa çıkabilir miyim?
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