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Polislerin silahını almaya çalıştı, akrabaları polise direnç gösterdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokağa çıkma yasağıyla ilgili bugün denetimler yaptı. Bir park içerisinde sokağa çıkma yasağına uymadığı için hakkında idari para cezası uygulanmak isteyince şüpheli Devrim H. bağırarak polislerin silahını almaya çalıştı. Olay yerine gelen akrabaları Emniyet güçlerine direnç gösterdi. Polislerin gözaltına aldığı şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. Küçükçekmece Kaymakamlığı da olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tüm vatandaşlarımızın uygulamalarını önemle rica ediyoruz” dedi

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:37 ABONE OL
Polislerin silahını almaya çalıştı, akrabaları polise direnç gösterdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokağa çıkma yasağıyla ilgili bugün denetimler yaptı. Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bir park içerisinde sokağa çıkma yasağına uymadığı için hakkında idari para cezası kesmek istedi. Şüpheli Devrim H. (19) bu esnada bağırarak polislerin silahını almaya çalıştı.

POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI, POLİSLERE AKRABALARI DİRENÇ GÖSTERDİ

Polislerin silahını almaya çalışan şüphelinin akrabaları Hasan H. (26), Hâkim H. (50), Cengiz H. (18), İbrahim H. (36) ve Hüseyin H. (25) olay yerine gelmesiyle birlikte polise karşı direnç gösterilince gözaltına alındılar. Üst aramaları sırasında üç tane bıçak ele geçirildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polislerce yapılan araştırmada şüphelilerden Hasan H.'nın "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan bir, Hakim H.'nin "Kasten Yaralama" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından iki, Devrim H.'nin "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan iki ve İbrahim H.'nin ise "Tehdit" suçundan bir tane kaydı bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Küçükçekmece Kaymakamlığı, "Küçükçekmece İlçesi'nde Kanarya Mahallesi'nde yer alan bir parkta sokağa çıkma yasağını ihlal eden altı kişi polisimizin idari para cezası uygulamaları esnasında polislerimize mukavemet göstermişlerdir. Söz konusu şahıslar emniyet birimlerimiz tarafından ivedi olarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tüm vatandaşlarımızın uygulamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

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Polislerin silahını almaya çalıştı, akrabaları polise direnç gösterdi
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