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, kargo açık mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında PTT, kargo çalışacak mı?

Corona virüsü tedbirleri ve önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince , kargo açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar sorgulamalar yapmaya başladılar. sorusunun yanıtı aranırken şu an kargoların kendilerine ulaşıp ulaşmayacağı önem kazanıyor. Günlük hayatta resmi evrak teslimi yapabildiğimiz PTT, kargo açık mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, kargo çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 19:41 ABONE OL
PTT, kargo açık mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında PTT, kargo çalışacak mı?

, kargo açık mı? Ülkemizde görülen corona virüsüyle birlikte sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından günlük hayatımızda yaşamımızı kolaylaştırılan PTT kargo gibi kurumların açık olup olmaması merak edilmeye başlandı. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde 10 Nisan saat 24:00'dan 12 Nisan saat 24:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. PTT Kargo çalışma saatleri aralığında işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapmak isteyenler PTT, kargo açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki sokağa çıkma yasağında PTT, kargo çalışacak mı?

PTT, KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta corona virüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Buna göre, ? İşte detaylar…

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PTT, kargo açık mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında PTT, kargo çalışacak mı?
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