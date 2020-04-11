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ve şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı genelgesinin yayınlanması ile beraber birçok vatandaş genelge kapsamında açık olan kurumları merak ederken "Bugün ve şubeleri açık mı?" sorusu internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde Sokağa çıkma yasağı süresinin 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar süreceği bildirilirken hafta sonu kargo ve taşımacılık işi olan vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Buna göre; Bugün PTT ve kargo şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 10:01 ABONE OL
PTT ve kargo şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu?

ve şubeleri açık mı, bugün çalışıyor mu gibi birçok soru internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere corona virüs ile mücadele çerçevesinde hazırlanan genelge ile dün geç saatlerde iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kamuoyuna bildirilmişti. Hal böyle olunca, kargo ve taşımacılık gibi işleri olan vatandaşlar gün içerisinde bu kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, PTT ve kargo şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu? İşte konuya dair merak edilen tüm bu soruların yanıtı…

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan genelgenin kapsamı merakla araştırılırken binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Genelgede bazı kurum ve kişileri yasak dışında tutulduğu yani muaf olduğu belirtilmişti. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu?

İşte detaylar…

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PTT ve kargo şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu?
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