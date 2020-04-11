PTT ve kargo şubeleri açık mı, bugün çalışıyor mu gibi birçok soru internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere corona virüs ile mücadele çerçevesinde hazırlanan genelge ile dün geç saatlerde iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kamuoyuna bildirilmişti. Hal böyle olunca, kargo ve taşımacılık gibi işleri olan vatandaşlar gün içerisinde bu kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, PTT ve kargo şubeleri açık mı? Sokağa çıkma yasağı PTT ve kargo şubelerini kapsıyor mu? İşte konuya dair merak edilen tüm bu soruların yanıtı…

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan genelgenin kapsamı merakla araştırılırken binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Genelgede bazı kurum ve kişileri yasak dışında tutulduğu yani muaf olduğu belirtilmişti. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu?

İşte detaylar…