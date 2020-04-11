Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar '' Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi MPİ tarafından kazandıran numaralar açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 2 kişi 578 bin 942 lira 50 kuruş Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Şans oyunundan zengin olmak isteyenler ise MPİ çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Buna göre; Mili Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 NİSAN

MPİ Sayısal Loto çekilişi, 11 Nisan Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve ardından sonuçlar belli olacak.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELER?

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.