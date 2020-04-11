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Bakan Soylu açıkladı: ne zaman bitecek, süre uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor?

Dün akşam geç saatlerden tarafından gelen haberine göre büyükşehir statüsüne sahip olan 30 ilimize ve Zonguldak il sınırları içerisinde genelgesinin hayata geçirileceği bildirildi. Bu doğrultuda binlerce vatandaş konu ile ilgili detayları araştırmaya başlarken öte yandan Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor, süre uzatılacak mı? Sorusu yanıt aramaya başladı. Yayınlanan genelgede tarih aralığı verilen uygulamanın yalnızca 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde uygulandığı bilinirken 30 büyükşehrin isimleri araştırma konusu haline geldi. Buna göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasına göre Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor, süre uzatılacak mı? 2020 Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte bu kapsamda yayınlanan 30 büyükşehir listesi ve son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 07:27 ABONE OL
Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, süre uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor?

Büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimiz ve Zonguldak il sınırları içerisinde uygulamaya geçilen genelgesi geçtiğimiz akşam tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda birçok konu vatandaşların merak konusu haline gelirken Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor, süre uzatılacak mı sorusu yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz akşam özel bir kanalın canlı yayınına bağlanırken sokağa çıkma yasağı süresi uzatılacak mı? Şeklindeki soruya böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgularken konuya ilişkin detaylara da açıklık getirdi. Buna göre; 2020 Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor, süre uzatılacak mı? İşte vatandaşların an itibariyle gündeminde yer alan konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI? BAKAN SOYLU YANITLADI!

Geçtiğimiz akşam özel bir haber kanalının canlı yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2020 sokağa çıkma yasağı süresi uzatılacak mı? Şeklindeki sorular üzerine şuan için böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Bununla beraber vatandaşlar yasağın ne zaman sona erdiğini de merak ediyor. İşte tüm detaylar…

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

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Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, süre uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor?
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