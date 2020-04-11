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Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak? Ekmek almaya çıkmak yasak mı, fırınlar açık mı?

nasıl olacak? , fırınlar açık mı?

Dün gece İçişler Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı ilan edilince on binlerce vatandaş ‘’ nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Toplumda sosyal izolasyonu azaltmak için alınan kararla birlikte ekmek almak isteyen vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Yayınlanan genelgede istisna tutulacak kişi ve kurumlar arasında market ve bakkallar yer almıyor. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarla ilgili olarak detaylar ise belli oldu. Buna göre; , fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 11.4.2020 19:35 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak? Ekmek almaya çıkmak yasak mı, fırınlar açık mı?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince '' nasıl olacak?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. tarafından yayınlanan genelgede açık veya kapalı kurum ve kuruluşlar arasında fırın gibi ekmek dağıtımı yapan yerler merak edildi. Temel ihtiyaçlar listesinde yer alan ekmek dağıtımı ve üretime ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olup olmaması konusu netlik kazandı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak? , fırınlar açık mı? Ekmek nasıl alınacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EKMEK DAĞITIMI NASIL OLACAK?

12 Nisan 2020 saat 00:00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı boyunca açık olan işletmeler belli oldu. İçişleri Bakanlığı yayınlanan genelgede '' sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak? Ekmek almaya çıkmak yasak mı?'' sorusunun yanıtı netlik kazandı. Sokağa çıkma yasağı süresince fırınlar açık olacak. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı. Detaylı bilgilere erişmek için haberimizin devamına ilerleyiniz

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Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı nasıl olacak? Ekmek almaya çıkmak yasak mı, fırınlar açık mı?
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