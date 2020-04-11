Sokağa çıkma yasağında eve sipariş veriliyor mu? Getir ve benzeri online dağıtım uygulamaları ile su satışı yapan firmalar açık mı, çalışıyor mu?

Bugün su satışı yapan işletmeler ile online dağıtım firmaları çalışıyor mu? Dün akşam saatlerinde açıklanan sokağa çıkma yasağı kararının ardından eve damacana su siparişi vermek isteyen vatandaşlar, su dağıtımı yapan firmaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bununla birlikte yeme içme ihtiyaçları için de Getir ve benzeri online tabanlı dağıtım firmalarının hizmetlerinin çalışma düzenleri de araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, sokağa çıkma yasağının kapsamı kamuoyu ile paylaşıldı. Bununla birlikte Bakan Soylu da vatandaşları yasağım kapsamı hakkında bilgilendirdi. Buna göre eve sipariş verecek vatandaşlar için söz konusu firmalar hizmet veriyor mu? İşte detaylar…

SU SATIŞI YAPAN FİRMALAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince su satışı yapan firmalar hizmet vermeye devam edecek. Su satışı yapan firmaların sokağa çıkma yasağı kararının uygulama süresince çalışma düzeniyle ilgili genelgede yer alan madde şu şekilde:

"PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları açık olacaktır."

ONLİNE DAĞITIM FİRMALARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu 48 saatlik süre boyunca Getir ve benzeri online dağıtım firmaları hizmet vermeye devam ediyor. Ev ihtiyaçları konusunda eksikleri bulunan vatandaşlar bu uygulamaları kullanarak sipariş verebilir, ihtiyaçlarını giderebilirler.