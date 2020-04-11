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Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır? süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?

Geçtiğimiz akşam gelen bilgisi ardından uygulamaya geçilen süresince vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yolları araştırmaya devam ediyor. Büyükşehir statüsüne sahip olan 30 ilimiz ve Zonguldak sınırları çerçevesinde uygulanacak olan bu kısıtlamada Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir? Şeklindeki birçok soru internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. 2 gün boyunca sürecek olan bu kısıtlamada bazı kişi ve kurumların dışarı çıkabileceği de yayınlanan genelgede belirtilmişti. Peki, Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır, hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:28 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan genelgenin ardından 31 il için ilan edilen süresince vatandaşlar hafta sonu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yolları araştırmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler neticesinde 2 gün boyunca kimse dışarı çıkamayacak. Salgınla mücadele çerçevesinde veriken bu karar ile vatandaşların dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılacaktır. Peki, ihtiyaçlar nasıl karşılanacak? Konuyla ilgili olarak binlerce insanın internet üzerinden araştırmaya başladığı "Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?" sorusu ve tüm detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İHTİYAÇLAR NASIL KARŞILANIR?

Sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği bilinirken öte yandan da vatandaşlar kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yol arıyor. Buna göre Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir? İşte detaylar...

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Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?
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