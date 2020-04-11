Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan genelgenin ardından 31 il için ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlar hafta sonu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yolları araştırmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler neticesinde 2 gün boyunca kimse dışarı çıkamayacak. Salgınla mücadele çerçevesinde veriken bu karar ile vatandaşların dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılacaktır. Peki, ihtiyaçlar nasıl karşılanacak? Konuyla ilgili olarak binlerce insanın internet üzerinden araştırmaya başladığı "Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir?" sorusu ve tüm detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İHTİYAÇLAR NASIL KARŞILANIR?

Sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği bilinirken öte yandan da vatandaşlar kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yol arıyor. Buna göre Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonu hangi ihtiyaçlar için dışarı çıkılabilir? İşte detaylar...