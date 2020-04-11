Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Kimler sokağa çıkabilir?

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınını önlemek için son dakika sokağa çıkma yasağı kararı geldi. Bu karar göre 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası vatandaşlar, Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır ve istisna kapsamında olan vatandaşlar kimlerdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Haberimizde, corona virüsü yayılımını yavaşlatmak için alınan sokağa çıkma yasağı kapsamı ve Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır sorusunun yanıtı tüm detayları ile yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NASIL İZİN ALINIR? ESKİ İZİNLERİN GEÇERLİLİĞİ NE OLACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede önceki izinlere ilişkin detaylara yer verildi ve sokağa çıkma yasağı için izin alması gerekmeyenler de genelgede belirtildi.

İşte, izinlere ilişkin bilgiler...