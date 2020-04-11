Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde ilan edildi; istisnaları neler?

Sokağa çıkma yasağı sonrasında hangi şehirlerde yasak ilan edildi sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 büyükşehirin dağılımı şu şekilde; Ankara, Antalya, Konya, Aydın, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Ordu, Sakarya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Bursa, Malatya, Samsun, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Şanlıurfa, Muğla, İzmir, Hatay, Adana, Tekirdağ, Mersin, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın haricinde corona virüsten etkilenen Zonguldak şehrinde de 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar özelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı istisnalarını da açıkladı. Sokağa çıkma yasağınde nereler açık olacak?

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER!

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

METRO, OTOBÜS VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? İŞTE METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ...