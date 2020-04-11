Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde ilan edildi; istisnaları neler?

Sokağa çıkma yasağı sonrasında hangi şehirlerde yasak ilan edildi sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 büyükşehirin dağılımı şu şekilde; Ankara, Antalya, Konya, Aydın, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Ordu, Sakarya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Bursa, Malatya, Samsun, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Şanlıurfa, Muğla, İzmir, Hatay, Adana, Tekirdağ, Mersin, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın haricinde corona virüsten etkilenen Zonguldak şehrinde de 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar özelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı istisnalarını da açıkladı. Sokağa çıkma yasağınde nereler açık olacak?
İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER!
METRO, OTOBÜS VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? İŞTE METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ...