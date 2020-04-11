Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Kimler bugün sokağa çıkabilecek? Yasak kimleri kapsıyor?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte merak edilmesiyle birlikte '' Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Her gün işine giden vatandaşlar kimler yarın sokağa çıkabilecek sorusuna yanıt ararken detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kimler bugün sokağa çıkabilecek? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilince '' sokağa çıkma yasağından kimler muaf?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kurum ve kuruluşlar belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...