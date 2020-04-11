Sokağa çıkma yasağını çiğnedi, alkollü araç kullandı, polise direndi! Cezadan sonra ise "Allah razı olsun" dedi!

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil kullanırken yakalanan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı. Hem yasağı çiğneyen hem de alkollü otomobil kullanıp ceza yiyen sürücü, polis ekiplerine, "Allah razı olsun. Siz görevinizi yaptınız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı.

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DAKİKALARCA DİRENDİ

İstanbul'un birçok yerinde uygulama yapan polis ekipleri, yasağa uymayanlara idari para cezası yazdı. Samatya'da sahil yolunda denetim yapan ekipler Süleyman D. isimli sürücüyü durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye polis, alkolmetreyi üfletmek istedi. Ancak sürücü çeşitli bahanelerle polise karşı koydu. Süleyman D. dakikalarca polisi uğraştırırken ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağını deldiği içinde ceza kesildi. Aracı da çekilen Süleyman D., polis ekiplerine "Buradaki memur arkadaşlar Allah razı olsun. Siz görevinizi yaptınız" dedi.