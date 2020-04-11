Soma’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

Manisa'nınSoma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü. Madendeki işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren işçinin, 47 yaşındaki Ersin Özdoğan olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarında önce Salih Ayber'in (22) ardından, Erdinç Karaveli'nin (40) cenazesine ulaşıldı. Böylece kazada ölen sayısı 3'e yükseldi. İşçilerin cenazeleri Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama çalışmaları sonlandırıldı.Hafif şekilde yaralandığı belirtilen işçi ise Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Öte yandan Vali Ahmet Deniz, yaptığı yazılı açıklamayla vefat eden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.