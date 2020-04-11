Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Soma’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Soma’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
Soma’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü. Madendeki işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren işçinin, 47 yaşındaki Ersin Özdoğan olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarında önce Salih Ayber'in (22) ardından, Erdinç Karaveli'nin (40) cenazesine ulaşıldı. Böylece kazada ölen sayısı 3'e yükseldi. İşçilerin cenazeleri Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama çalışmaları sonlandırıldı.
Hafif şekilde yaralandığı belirtilen işçi ise Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan Vali Ahmet Deniz, yaptığı yazılı açıklamayla vefat eden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Soma’da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA