Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor?

Son Dakika Haberleri | genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor?

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınını önlemek için son dakika kararı geldi. Bu karar göre 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası vatandaşlar, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor, kimleri kapsıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, sokağa çıkma yasağı genelgesi kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Haberimizde, corona virüsü yayılımını yavaşlatmak için alınan sokağa çıkma yasağı kapsamı ve hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var sorusunun yanıtı tüm detayları ile yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 09:26 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor?

kararı dün gece itibariyle uygulanmaya başlandı. sokağa çıkma yasağı genelgesi ile resmileşen karar sonrası, istenmeyen görüntüler ortaya çıksa da, bu 48 saat boyunca 31 büyükşehirde sosyal hareketlilik en düşük düzeye indirilmiş olacak. Bu karar ile birlikte vatandaşlar, Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Zonguldak dışında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 şehir ve yayımlanan genelgenin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı kapsamı, cezası ve hangi illerde geçerli olduğu ile ilgili bilgiler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan genelge ile birlikte kimi kurum ve insanlara sokağa çıkma yasağı için muafiyet getirildiği için, bu yasağın kimleri kapsadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde ilerleyerek, sokağa çıkma yasağı cezası, sokağa çıkma yasağı olan iller ve kimlerin sokağa çıkabileceği ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA