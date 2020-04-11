Son Dakika Haberleri | İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor?

Sokağa çıkma yasağı kararı dün gece itibariyle uygulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile resmileşen karar sonrası, istenmeyen görüntüler ortaya çıksa da, bu 48 saat boyunca 31 büyükşehirde sosyal hareketlilik en düşük düzeye indirilmiş olacak. Bu karar ile birlikte vatandaşlar, Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Zonguldak dışında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 şehir ve yayımlanan genelgenin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı kapsamı, cezası ve hangi illerde geçerli olduğu ile ilgili bilgiler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan genelge ile birlikte kimi kurum ve insanlara sokağa çıkma yasağı için muafiyet getirildiği için, bu yasağın kimleri kapsadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde ilerleyerek, sokağa çıkma yasağı cezası, sokağa çıkma yasağı olan iller ve kimlerin sokağa çıkabileceği ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.