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Son dakika: ’da tarihi düşüş! Yollar bomboş kaldı

Son dakika haberine göre 'da trafik yoğunluğu tarihi bir düşüş gösterdi. İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul’daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da tarihi düşüş! Yollar bomboş kaldı

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

METROBÜS SEFERLERİ SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde de İstanbul'daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00'da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

Son dakika: 31 şehirde sokağa çıkma yasağı! İşte ilk fotoğraflar

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Son dakika: İstanbul’da tarihi düşüş! Yollar bomboş kaldı
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