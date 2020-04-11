Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak? Çalışma saatleri!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapılırken bazı alanlara da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; 11-12 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar sorgulamalar yapmaya başladılar. Bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı aranırken şu an sağlık sektörüne öncelik verilmesinden dolayı da eczanelerin önemi bir hayli büyük oluyor. Düzenli olarak ilaç kullananlar ya da aciliyeti olanlar için bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağına göre 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının getirilmesi ile birlikte "Bugün eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbir paketi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına göre; 11-12 Nisan eczaneler açık mı olacak?

İşte yanıtı!