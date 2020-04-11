Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı? 2020 çalışma saatleri

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince market çalışma saatleri gündemde trend başlıklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinde iki gün sürecek olan yasak kapsamında '' bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Koronavirüs salgının önüne geçmek amacıyla alınan yeni kararla birlikte marketlerin açık kapalı olma durumu netice kazandı. Peki sokağa çıkma yasağında bugün marketler açık mı? 11-12 Nisan'da BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı? 2020 Market çalışma saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iki gün süre ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmaya yasağı ilan edilmesinin ardından açık olan kurumlarla ilgili bilgiler belli oldu. Buna göre '' bugün marketler açık mı?'' sorusunun yanıtı kesinleşti. İşte detaylar…