‘Yurda ayak basınca sevinç çığlığı attık’

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşların ülkeye getirilmesine devam ediliyor. Kanada'da kalan aralarında aileler, işçiler ve öğrencilerden oluşan 203 Türk vatandaşı da Toronto'dan kalkan uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlar, yapılan kontrollerinden sonra, kendileri için hazırlanan KYK'ya bağlı Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlar, burada 14 gün karantinada kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek.SABAH'a konuşan vatandaşlardan Sakarya Üniversitesi mezunu Sare Göktaş (35) yabancı dil eğitimi almak için geçen Eylül'de Kanada'ya gittiğini belirterek, "Kanada'da sürekli ölenlerin haberleri geliyordu. Orada yalnızdım. Çok korktum. Korkumuzdan geceleri uyuyamıyordum. İstanbul'daki ailemle sürekli telefonda görüşüyordum. Bir an önce Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Burası çok konforlu ve güzel. Devletimiz bizi rahata kavuşturdu. İstanbul'daki aileme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Adana Anadolu Lisesi 2 sınıf öğrencisi Ceyda Dural (15) ise "2'nci sınıfı yurtdışında okumak istedim. Başvurum kabul edilince geçen eylülde Kanada'ya gittim. Koronavirüs belası çıkınca Kanada'da hayat durdu. Türkiye gibi yeterli sağlık çalışanı ve ekipmanları da yok. Her gün ölüm sayısı artıyordu. 'Burada ölürsem ailem ne yapar' diye korkuyla bekliyordum. Arkadaşlarımdan bazıları ağlıyordu. Sürekli ailemi arıyordum ne yapacağımızı soruyordum. Döndüğüm için mutluyum" dedi.Lise öğrencisi Ceyda Dural da (15) şunları söyledi: "Türkiye'ye uçak gitmiyordu. Türk Konsolosluğu bir uçak ayarladı ve bizi Trabzon'a getirdiler. Uçaktan inip ülkemizin toprağına bastığımızda herkesin gözündeki mutluluğu görmek lazımdı. Sevinç çığlıkları attık. Yurtta her şey mükemmel. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, sürekli temizlik yapılıyor. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. 14 gün sonra Adana'daki ailemin yanına gideceğim. Onları çok özledim. Allah devletimizden razı olsun."

