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Bu şehirlerde yok ama sokaklar bomboş

’ta yaşayanların, ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi. , tedbirleri kapsamında ilan edilin iller arasında yer almasa da Sivaslılar kendi yasağını kendi uygulayarak sokağa çıkmadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 12:05 ABONE OL
Bu şehirlerde sokağa çıkma yasağı yok ama sokaklar bomboş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı.

Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.

Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı

Sivas'ta 20 ile 65 yaş arası kişilerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor olsa da Sivaslılar, valiliğin çağrılarına uyarak evlerinde kaldı.

Kentin cadde ve sokakları boş kalırken, şehrin gürültüsü yerini kuş seslerine bıraktı.

Selçuklular döneminden kalma tarihi medreselerin bulunduğu tarihi kent meydanı da bu sessizlikten nasibini aldı.

Yılın bu mevsimi adım atmaya yer kalmayan Sivas'ın meydan ve caddeleri havadan da görüntülendi.

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Bu şehirlerde sokağa çıkma yasağı yok ama sokaklar bomboş
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