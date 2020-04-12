Hafta sonu fırınlar açık mı? 12 Nisan sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu? Ankara, İstanbul, İzmir ekmek satışı için hangi fırınlar açık?

Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu ve fırınlar açık mı? Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak illerin ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ekmek satışına ilişkin detaylar belli oldu. İşte, yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre fırınların durumu…

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLADI! FIRINLAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını satın alacakları iş yerlerinin hangilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu merak edilirken bu kapsamda özellikle de "fırınlar açık olacak mı?" sorusu internet üzerinden yoğun yanıt arayanlar arasındaydı.

İşte konuya dair tüm detaylar…