12 Nisan bugün fırınlar açık mı? Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklamalar araştırılırken en merak edilenler marketler ve fırınlar açık mı sorusunun yanıtı oldu. Hem Bakanlık'tan hem de Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan "Bugün fırınlar açık mı?" sorusuna yanıt geldi. Buna göre; bugün fırınlar açık mı? 12 Nisan Pazar fırınlar açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? 12 NİSAN PAZAR

Haberimizin içerisinden "Bugün fırınlar açık mı?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili açıklamaları öğrenebilirsiniz.