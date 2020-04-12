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12 Nisan ? ? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

? İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunu kapsayacak ve 2 gün olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar "Bugün fırınlar açık mı?" sorusunun yanıtı öğrenmek istiyor. Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu konu ile ilgili açıklama yaparken akıllardaki soru işaretlerinin de giderilmesine yardımcı oldu. Buna göre; ? ? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 12:47 ABONE OL
12 Nisan bugün fırınlar açık mı? Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklamalar araştırılırken en merak edilenler marketler ve fırınlar açık mı sorusunun yanıtı oldu. Hem Bakanlık'tan hem de Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan "?" sorusuna yanıt geldi. Buna göre; bugün fırınlar açık mı? kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? 12 NİSAN PAZAR

Haberimizin içerisinden "Bugün fırınlar açık mı?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili açıklamaları öğrenebilirsiniz.

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12 Nisan bugün fırınlar açık mı? Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?
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