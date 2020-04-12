Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? Bugün fırınlar açık mı olacak, evlere ekmek mi dağıtılacak?

Geçtiğimiz akşam son dakika olarak yayınlanan genelge kapsamında gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ile beraber binlerce vatandaş "Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu yaptığı açıklama ile vatandaşların aklında oluşan soru işaretlerinin cevabını verirken Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını ifade etti. Bu kapsamda fırınlarda bazı yeni düzenlemeler olacak. Peki, bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Fırınlar ekmekleri eve mi getirecek? İşte sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan genelgeye ilişkin yapılan son dakika açıklaması…

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLADI! FIRINLAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını satın alacakları iş yerlerinin hangilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu merak edilirken bu kapsamda özellikle de "fırınlar açık olacak mı?" sorusu internet üzerinden yoğun yanıt arayanlar arasındaydı.

İşte konuya dair tüm detaylar…