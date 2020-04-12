Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? 12 Nisan Pazar

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonunu kapsayacak şekilde olan kararın ardından binlerce vatandaş "Bugün fırınlar açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu konuya yönelik açıklama yaptı. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağına göre; bugün fırınlar açık mı? 12 Nisan Pazar fırınlar açık olacak mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş "Bugün fırınlar açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip edilirken internet üzerinden sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Buna göre; bugün fırınlar açık mı? 12 Nisan Pazar fırınlar açık olacak mı?

İşte yanıtı!