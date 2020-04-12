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Bugün mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? 12 Nisan Pazar

Bugün mı? İçişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; 10 Nisan'dan 12 Nisan saat 24:00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını aramak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu yaptığı açıklama ile akıllardaki soru işaretlerinin yanıtlarını da vermiş oldu. Sokağa çıkma yasağının ilk günü dün yaşanmışken ekmek dağıtımına yönelik bilgiler de Bakanlık tarafından açıklandı. Buna göre; ? 12 Nisan Pazar bugün fırınlar açık mı?

Giriş Tarihi: 12.4.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 09:39 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? 12 Nisan Pazar

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonunu kapsayacak şekilde olan kararın ardından binlerce vatandaş "Bugün mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu konuya yönelik açıklama yaptı. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağına göre; ? 12 Nisan Pazar fırınlar açık olacak mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş "Bugün fırınlar açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip edilirken internet üzerinden sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Buna göre; bugün fırınlar açık mı? 12 Nisan Pazar fırınlar açık olacak mı?

İşte yanıtı!

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Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? 12 Nisan Pazar
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