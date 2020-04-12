Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde! 14 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Aktif fay hatları ve deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde pek çok irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde! Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İçeriğimizde en güncel deprem bilgilerini bulabilirsiniz. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ