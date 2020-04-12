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beceremedi Hıfzıssıhha el koydu

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
İBB beceremedi Hıfzıssıhha el koydu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs salgınına rağmen 30 İETT hattı seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüsleri İETT garajlarında bekletmesi, tramvay vagonlarını 8'den 4'e düşürmesinin ardından yaşanan yoğunluğa müdahale edildi. Yeni kararlar Valiliğin Twitter hesabından duyuruldu. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin yarından itibaren geçerli olmak üzere aldığı kararlara göre otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacak. 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcu seyahat edebilecek.
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İBB beceremedi Hıfzıssıhha el koydu
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