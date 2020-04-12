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İçişleri Bakanı neden istifa etti? Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı ’nun istifasının ardından son dakika gelişmeleri merak edilmeye başladı. Gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer alan Soylu’nun istifasına yönelik vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusunun cevabını araştırıyor. İçişleri Bakanı tarafından yapılan son açıklamada "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.’’ Sözleri yer edindi. Buna göre; Soylu neden istifa etti? İşte İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 22:11 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı , istifa ettiğini açıkladı! , "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" demesiyle son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğan ve Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Soylu neden istifa etti? Siyasi alanda birçok görevde bulunan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması ve tüm detaylar haberimizde…

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası son dakika haberi olarak ajanslar tarafından duyurulunca '' ? '' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde, Süleyman Soylu istifasına yönelik kamuoyuna yaptığı açıklama yer alıyor.

İşte tüm ayrıntılar…

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması
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