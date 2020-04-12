İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini açıkladı! Bakan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" demesiyle son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğan ve Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Siyasi alanda birçok görevde bulunan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması ve tüm detaylar haberimizde…

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası son dakika haberi olarak ajanslar tarafından duyurulunca '' Süleyman Soylu neden istifa etti? '' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde, Süleyman Soylu istifasına yönelik kamuoyuna yaptığı açıklama yer alıyor.

İşte tüm ayrıntılar…