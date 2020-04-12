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İTÜ’yü acıya boğan ölüm

Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
İTÜ’yü acıya boğan ölüm
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İTÜ, Twitter hesabında "Acı kaybımız" başlığıyla, 22 yaşında yaşamını yitiren Kılıçkaya için başsağlığı mesajını paylaştı. Mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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İTÜ’yü acıya boğan ölüm
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