Kaçak tütün operasyonu

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda nargile tütünü imalatı yaptığı tespit edilen A.Y. isimli şahsın İnegöl ilçesinde evi ve evin müştemilatında baskın yaptı. Ekipler, kaçakçılığın önlenmesi faaliyetleri kapsamında kaçak nargile tütünü imalatı yaptığı tespit edilen A.Y.'nin Cerrah mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve müştemilatında yapılan aramada 310 kilogram kıyılmış nargile tütünü, 153 litre nargile yapımında kullanılan farklı aromalı nargile şerbeti, 3 bin 800 nargile paketi, 18 boş kova, 641 marka etiketi, kıyma makinesi, iki tüp, ocak, elektronik terazi ve paketleme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.