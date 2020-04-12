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nedir, ne demektir? Sokağa çıkma yasağında ?

Kakaolu, vişneli gibi türleri olan çikolatalı kek olarak bilinen , sokağa çıkma yasağının olduğu gün bir kişinin marketten alması ile çekilen görüntüler sonrası gündem oldu. Bakanlık tarafından duyurulan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere akın etmesinin ardından çeşitli görüntüler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de bir vatandaşın marketten sadece Luppo aldığı görüntüler oldu. Buna göre; , ne demektir? Neden gündem oldu?

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:04 ABONE OL
Luppo nedir, ne demektir? Sokağa çıkma yasağında Luppo neden gündem oldu?

Hafta sonunu kapsayacak şekilde 2 gün olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından sosyal medyada bazı görüntüler ve haberler gündem oldu. Bunlardan bir tanesi de marketten sadece Luppo alan vatandaşın görüntüsü oldu. Binlerce vatandaş, yasak ilan edilmesi sebebiyle marketlere akın etmişti. Evinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürünler satın alan vatandaşların dışında bir kişinin sadece Luppo için sıraya girmesi sosyal medyada gündem oldu. Buna göre; Luppo ne demektir, neden gündem oldu?

LUPPO NE DEMEK?

Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardır.

LUPPO NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sokağa çıkma yasağı ile beraner bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündeme geldiği öğrenildi. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.

Luppo gibi, vatandaşlar başka illerde de farklı tarzda akla gelmeyecek ürünler almasıyla da sosyal medyada konuşulanlar arasında.

LUPPO BESİN DEĞERİ

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Luppo nedir, ne demektir? Sokağa çıkma yasağında Luppo neden gündem oldu?
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