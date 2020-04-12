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'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi

'nın Arapgir ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 21:48 ABONE OL
Malatya'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Eğnir Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 12 Nisan itibarıyla sona ermiştir." bilgisi paylaşıldı.

Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.

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Malatya'da bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi
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