Maskenin ardından canlara can olanlar

ANKARA Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Şakir Hakan Aksu, "1.5 yaşında bir oğlum var. Eşim de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aileme hastalık bulaştırmamak için eve gitmiyorum. Başkent Öğretmenevi'nde kalıyorum. Birbirimizi görüntülü arıyoruz" dedi. Doktor Merve Türker de en büyük endişesinin, "enfekte olup göreve devam edememek" olduğunu söyledi. Doktor Kerem Serdar Karaşahin "Eşim de bir sağlıkçı ve yoğun bakımda doktor olarak görev yapıyor" diye konuştu. Paramedik Yavuz Türkben ise "Ülkece koronavirüsü yeneceğiz" derken uzman paramedik Bahar Alkaş "Çocuğuma sarılmayı çok özledim. Kendimi evde izole ediyorum ve tek başıma bir odada kalıyorum" dedi. Hemşire Tümer Bilmiş, acil serviste gönüllü görev yaptığını anlatarak "Vatan görevi kutsaldır" diye konuştu.