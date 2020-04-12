Maskeyi bıraktılar tuluma başladılar

KORONAVIRÜS fırsatçıları, sağlık maskelerinin satışının yapılmayacağının ve ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının ardından harekete geçti. 'Pes' dedirten fırsatçılar tekstil atölyelerinde 'Koronavirüsten korur' sloganıyla seri bir şekilde kaçak koruyucu tulumlar imal etmeye başladı. Sultanbeyli Necip Fazıl ve Hasan Paşa mahallelerinde izinsiz bir şekilde seri koruyucu tulum imalatı yapılan 3 tekstil atölyesine peş peşe düzenlenen operasyonda dikilerek satışa hazır hale getirilmiş 2 bin 87 adet sözde koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız 3 işyeri de zabıta ekiplerince mühürlendi. İşyeri sahiplerine ise 3 bin 180'er lira para cezası kesildi.