Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, pek çok il için de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkâri, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını bulabilir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarını ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkâri, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Göller Yöresi ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu