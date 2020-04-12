Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, pek çok il için de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkâri, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını bulabilir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarını ulaşabilirsiniz…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkâri, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Göller Yöresi ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu