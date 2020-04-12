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ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2020 yayınlandı mı? İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimi ile başlangıç tarihi belli olmuştu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu mübarek ay yine hasret ve özlem ile bekleniyor. Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevabı araştırılmaya başlarken, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il de merak konusu oldu. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar saatleri yayınlandı mı? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:02 ABONE OL
Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2020 İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınladı. Yayınlanan takvim ile 2020 başlangıç tarihi de netleşti. Müslüman âlemi dualar ve ibadetler ile geçireceği on bir ayın sultanı için geri sayıma başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Ramazan imsakiyesi ise merak konusu oldu. sayfamız üzerinden sahur ve iftar saatleri bilgisine bu yıl da en doğru şekilde ulaşabileceksiniz. İftar ve sahur kaçta sorularınız sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden yanıtını bulacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği imsakiye henüz yayınlanmadı. Ramazan imsakiyesi yayınlanır yayınlanmaz sayfamız üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgilerine ulaşabileceksiniz.

İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor sorusu da cevabını buldu.

İşte detaylar;

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Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2020 İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi
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