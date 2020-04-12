Sağlam psikoloji için günlük tutun

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını süresince psikolojik dayanıklılığı korumak için gençlere yönelik bir rehber hazırladı. Rehber, konunun uzmanı akademisyenlerin de katıldığı bir proje kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından kaleme alındı. Rehberde, sosyal izolasyonun "Bireylerin fiziksel temastan olabildiğince kaçınması" anlamına geldiği belirtilerek, telefon, sosyal medya ya da internet uygulamaları ile iletişimin ve sosyal ilişkilerin devam ettirilmesi öneriliyor. Bu süreçte duygularınızı yazıya dökmeninin de psikolojik sağlamlığı artıracağı ifade ediliyor. Sosyal mesafe, izolasyon, karantina gibi kavramların açıklandığı rehberde, koronavirüs riski altında bulunulan bu stresli süreçte "Endişe, kaygı ya da korku, engellenmişlik, kızgınlık, yalnızlık, çaresizlik, duygusal karmaşa, güçsüz hissetme" gibi bazı olumsuz duyguların yaşanabileceği ifade edildi. Rehberde yer alan bazı öneriler şöyle:

Çocuklar salgın stresinden sağlıklı iletişimle korunabilir



MEDYAYI SAĞLIKLI KULLANIN

Koronavirüsle ilgili uzman kişilerden ya da yetkili kurumlardan gelen doğru bilgilere göre hareket edin.

Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın.

Mümkün olduğunca günlük rutininizi ev içinde sürdürün. Uyku ve yemek saatlerinizin değişmemesine özen gösterin.

Kendiniz için gün içinde evde yapabileceğiniz en az bir amaç belirleyin ya da bir yapılacaklar listesi hazırlayın.

Zamanınızı yeni bir beceri geliştirmek için kullanın.

Arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla iletişim kurmaya devam edin.

Medyayı sağlıklı kullanın. Gün içinde sadece belirli aralıklarla haberleri takip edin.

Yaşadıklarınızı yazarak ifade edin. Günlük tutun.

Fiziksel aktivite ve canlılığınızı koruyun.

Ailenizle birlikte zaman geçirin. Birlikte yemek yapın. Babaanne, annenanne ve dedelerinizle görüntülü telefon görüşmeleri yapın.

Çocuk Bayramı EBA TV'de kutlanacak

BU yıl 100'üncü yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulların kapalı olması nedeniyle farklı bir şekilde kutlanacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programla ilgili şu bilgileri verdi: "Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor."



(minikaGO Dergisi öneriyor)

Günün Oyunu SEREMBAM

Ne gerekiyor?

En az 2 kişi.

Büyükçe bir kap.

15-20 küçük taş.



Nasıl oynanıyor?

MALEZYA'DA oynanan bir oyun Serembam. Oyuncular yere oturur. Büyük bir kâse oyuncuların ortasına konur. Oyuncular, taşları eşit şekilde paylaşırlar. Oyuncu sıralaması belirlendikten sonra ilk oyuncu elindeki taşları yere bırakır. Sonra bir taşı havaya atar, aynı el ile yerden bir taş alır, bu arada havadaki taş yere düşmeden yakalar. Havadaki taşı yakalamayan ya da yerden taşı alamayan oyuncu ceza olarak kendi taşlarından birini ortadaki kâsenin içine koyar. Sıra diğer oyuncuya geçer. Tek taşı kalan oyuncu oyundan çıkar. En son kalan oyuncu oyunu kazanır.



YARIN: Öğrencilerin evde yaratıcılıklarına destek veren, eğitimlerini destekleyen ücretsiz platformlar neler?