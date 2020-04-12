Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte içki imalathanesine operasyon

Sahte içki imalathanesine operasyon

'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:09 ABONE OL
Sahte içki imalathanesine operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki yapımında kullanıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 5 bin 910 şişe içki aroması, 15 litre etil alkol, 2 bin 650 boş içki şişesi, çeşitli markalara ait 5 bin etiket, ambalajlamada kullanılan 250 koli, çok sayıda 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte içki imalathanesine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA