Sihirli kelime: Kahramanımızsınız

Uzmanlar, korona günlerinde ebeveynlerin, cep telefonu ve bilgisayarlarda vakit geçirmeyi tercih eden ergen ve genç çocuklarıyla evde kaldıkları sürede dikkat etmeleri gerekenleri, SABAH'a anlattı. İşte psikolog ve psikiyatristlerin görüşleri şöyle:18 yaşına kadar çocuklarınızın güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Odasında otururken (akıllı telefon, tablet, bilgisayar) başındayken siber zorbalıklara maruz kalabilirler. Korkup sizlere söylemeyebilirler.İyi bir model olun. Olumlu enerjiniz, esprileriniz, anlamaya gayret gösteren yaklaşımlarınız onlar tarafından modellenebilir.Aile toplantıları vazgeçilmezdir. Evde geçen sürenin planlanmasını birlikte yapın. İzleyeceğiniz filmlerden, yemeklere kadar programınızda yer alabilir.Gününüzü planlayın. Yatış ve kalkış saatlerinin düzenli olmasına özen gösterin. Yemek saati, ders saati, eğlence saati, dinlenme saati gibi günlük rutininizi belirleyin ve uymaya özen gösterin.Yürüyüş bandında yürümek, pilates, jimnastik, aerobik, yoga veya internet üzerinden farklı aktiviteler yapın.Ailenizle beraber yapabileceğiniz aktiviteler planlayın. Birlikte film izlemek, yemek hazırlamak ve yemek, kutu oyunları veya çeşitli oyunlar oynamak gibi.Arkadaşlarınızla telefonda görüşün. Günlük oluşturun. Yaşadıklarınızı yazabileceğiniz günlükler oluşturmanız duygu ve düşüncelerinizi aktarmak için de faydalı olabilir.Önerim çocukların evde kaldığı süre boyunca genel olarak aktivitelerinde ebeveynlerinin de yer almasıdır. Beraber ihale, ipucu, jenga gibi ev oyunları birlikte oynanabilir.Özellikle evde kalarak bizi yani yetişkinleri korudukları ve bu sayede bizim kahramanımız oldukları anlatılmalı. Onlara minnettar olduğumuz belirtilerek özgüvenleri desteklenmeli ve mutlu edilmeliler.