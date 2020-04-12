"Sizlere bir hayat borçluyum" notu bırakan genç konuştu

İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen 23 yaşındaki Ömer Şimşek taburcu edildi. Şimşek'in odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.

"KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Şimşek, "Bir hafta önce bugün korona virüs testim pozitif çıktı, çok korktum. İş yerimden eve geldiğim zaman 112 çalışanları ile bir araya geldim. Bana yapmam gerekenleri söylediler, eksiksiz yapacağıma dair söz verdim. Beni alarak hastaneye götürdüler. Şaka değil bu, korkunç bir hastalık. İçimdeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmedim, sürekli çabaladım ve yendim.

"ONLARA MİNNET BORÇLUYUM"

İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. Bana bir şey olmaz demeyin, ben de öyle diyordum, ama bu hastalığın ben de bir kurbanı oldum. Çabaladım ve yendim. Bana bir şey olmaz diyerek dışarı gezmeyin, evde kalın. Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler.

"İYİ Kİ VARSINIZ, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Gece 2'de, sabah 5'te arayıp, yanımıza gelip, ihtiyacınız var mı diye her dakika sordular, onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. Odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak ona yazdım, imkanım yoktu. Mutlu etmiştir umarım. Sağlık çalışanlarımız, sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız, hakkınızı helal edin" diye konuştu.