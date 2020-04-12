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Sokağa aracında tabanca ve sekiz fişek çıktı

Emniyeti tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimler yapılıyor. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli gördüklerin bir aracı durdurdu. Polisler, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için sürücüye 3 bin 180 lira para cezası kesti.  Otomobilin içerisinde ise bir tabanca ve sekiz fişek ele geçirildi. Aracın sürücüsü şüpheli Hüseyin K. adliyeye sevk edildi

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 14:19 ABONE OL
Sokağa aracında tabanca ve sekiz fişek çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kovid-19 salgınıyla ilgili sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimler yaptı. Dün saat 13.45 sularında Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç şüphe üzerine durduruldu.

BİR TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada bir tane ruhsatsız tabanca ve sekiz adet fişek ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü Hüseyin K. (21) gözaltına alındı. Hakkında "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" gereği 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli Hüseyin K. "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

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Sokağa aracında tabanca ve sekiz fişek çıktı
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