Son Dakika Haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09.48'de Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.

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