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Son Dakika Haberi: 'de korkutan ! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09.48'de 'de korkutan bir meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 09:57 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09.48'de Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.

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Son Dakika Haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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