Son Dakika Haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09.48'de Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 12.4.2020 09:48Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 09:57ABONE OL
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09.48'de Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.