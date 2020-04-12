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Son dakika haberi! neden istifa etti? Soylu'dan flaş istifa açıklaması

İçişleri Bakanı 'nun istifası son dakika haberi olarak az önce geldi. Siyasi gündemde Soylu’nun yazılı istifasına yönelik detaylar merak edilirken vatandaşlar ‘’ Soylu neden istifa etti?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2016 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve istifa ettiğini duyuran Soylu’nun açıklamasında ‘’Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun" sözleri yer aldı. Konuya ilişkin haberimizde, siyasi alanda birçok görevde bulunan etti, neden istifa etti? Sorularının yanıtı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına yönelik son dakika haberinin detaylarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 23:33 ABONE OL
Son dakika haberi! Süleyman Soylu neden istifa etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş istifa açıklaması

İçişleri Bakanı 'nun görevinden istifa etmesi açıklamasının ardından son dakika haberleri ard arda geldi. Uzun süredir İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Soylu'nun istifasına yönelik gözler gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Gündemi yakından takip edenler '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Siyasi alanda birçok görevde bulunan ve 2016 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Soylu açıklamasında "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.'' Dedi. Buna göre, Soylu neden istifa etti? etti? İşte son dakika haberinin detayları…

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası son dakika haberi olarak gündemdeki yerini koruyor. Süleyman Soylu'nun istifasına yönelik vatandaşlar '' etti?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Soylu'nun istifasının kabul edilip, edilmediğine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. İşte konuya dair son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi! Süleyman Soylu neden istifa etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş istifa açıklaması
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