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‘Sosyal virüsler’ yine iş başında

Bazı kullanıcıları, sonrası çıkan tartışmayı “ekmek kavgası” diye göstermeye çalıştı, “ölümler yaşandı” yalanını ortaya attı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
‘Sosyal virüsler’ yine iş başında
Sosyal medyada toplumsal olayları fırsat bilerek algı yaratmaya çalışan "sosyal virüsler" önceki akşam yine işbaşındaydı. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı kararının ardından yasak öncesi son ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkan vatandaşlar üzerinden yanlışlık bilgilerle toplumsal ayrışma hedefleyen belli başlı sosyal medya kullanıcıları trafik kazası sonrası yaşanan tartışmayı ve bir polis merkezi önündeki arbedeyi "ekmek kavgası" diye göstermeye çalıştı, "ölümler" yaşandı yalanını ortaya attı. Fatih Balat sahilinde alkol alıp çevreye rahatsız veren 10 kişilik bir grubu fark eden polis ekibi, kendilerini uyarmak istedi ancak grup bir anda kaçmaya başladı. Gruptan biri yasal işlemler için Balat Polis Merkezi'ne götürüldü. Akrabaları karakola giderek taşkınlık yapınca polis havaya uyarı ateşi açtı. 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sosyal medyaya düşünce, "Ekmek kavgasında iki kişi öldü. Kavga karakola taşındı" algısı yapıldı. Bayrampaşa'da yine "ekmek kavgası" diye yansıtılan olay ise trafik tartışması çıktı.
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‘Sosyal virüsler’ yine iş başında
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