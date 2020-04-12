Teslimatı polis yaptı kapıda gözaltına aldı

ATAŞEHIR'DE vatandaşların kredi kartı bilgileriyle internet üzerinden yüksek fiyatlı elektronik ürünler satın alan bir çete, "Sipariş Teslim Elemanı" üniformaları giyen sivil polislerce teslimat sırasında yakalandı. Son olarak M.Ö. isimli vatandaşı mağdur eden Özbekistanlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında elektronik ticaret sitelerine ve internet üzerindeki farklı alışveriş sitelerine ait çok sayıda sipariş kodu bulundu. Kredi veya Banka Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından dolayı haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.