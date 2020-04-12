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Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

'dan gelen haber yürekleri dağladı. Yalnız yaşayan 80 yaşındaki Saime Sesli isimli kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, eve girdiğinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 14:19 ABONE OL
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Trabzon'da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Saime Sesli (80), hayatını kaybetti.

Çağlayan Mahallesi'nde tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, içeride Saime Sesli'in bulunduğunu öğrendi. Ekipler yangına müdahale etti.

İÇERİ GİRİNCE YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İçeri giren ekipler, evde tek başına yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtilen Sesli'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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