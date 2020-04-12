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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında , ŞOK, A101, marketler açık mı, kapalı mı olacak? 12 Nisan 2020

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinin merak edilmesiyle birlikte ‘’ Bugün marketler açık mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; Bugün marketler açık mı? , ŞOK, A101, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 12.4.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 07:43 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı olacak? 12 Nisan 2020

Corona virüsü önlemleri arttırılmasıyla birlikte merak ediliyor. İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilince '' Bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar '' Bugün marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki , ŞOK, A101, kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken marketlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelince '' bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Marketler bu süre zarfında kapalı olacak. Diğer bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı olacak? 12 Nisan 2020
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