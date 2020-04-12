Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler açık mı, kapalı mı olacak? 12 Nisan 2020

Corona virüsü önlemleri arttırılmasıyla birlikte market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilince '' Bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar '' Bugün marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken marketlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelince '' bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Marketler bu süre zarfında kapalı olacak. Diğer bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.