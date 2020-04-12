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Haberler Yaşam Haberleri Yarın marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri

, kapalı mı? , , , ve kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri

? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüs salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonunu kapsayacak şekilde 2 gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın gelmesi ile birlikte vatandaşlar marketler açık mı, fırınlar açık mı gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 12 Nisan saat 24:00'da yani bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının ardından ? , , , ve kaçta kapanıyor? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri ve yarın marketler açık mı sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:47 ABONE OL
Yarın marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri

vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi oluyor. Corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde 2 gün olmak süresiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden dolayı marketler, fırınlar açık mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş marketlere akın etmiş ve evlerinin ihtiyaçlarını almışlardı. Bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağına göre; kapalı mı? , , , , kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri!

YARIN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bakanlık tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresi boyunca marketlerin kapalı olmasından dolayı ihtiyaçlarını karşılamak için yasak gelmeden marketlere akın ettiler. Bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının ardından olacak? , , , Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte market çalışma saatleri!

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Yarın marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri
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