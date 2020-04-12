Yarın marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri

Market çalışma saatleri vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi oluyor. Corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde 2 gün olmak süresiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden dolayı marketler, fırınlar açık mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş marketlere akın etmiş ve evlerinin ihtiyaçlarını almışlardı. Bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağına göre; yarın marketler açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri!

YARIN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bakanlık tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresi boyunca marketlerin kapalı olmasından dolayı ihtiyaçlarını karşılamak için yasak gelmeden marketlere akın ettiler. Bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının ardından yarın marketler açık mı kapalı mı olacak? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte market çalışma saatleri!

