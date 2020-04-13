11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 11 yaşındaki E.Y., 13 gün önce öksürük şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede korona virüs test sonucu pozitif çıkan E.Y., tedavisinin ardından 14 günlük izolasyon şartı ile taburcu edildi.
Doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edilen E.Y. ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber SON DAKİKA: SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! KİLİSEDE MASKELERİNİ ÇIKARIP... Son dakika: Coronavirüsün yeni merkezi üssü ABD'de yeni virüs uygulaması: İşe dönüş sertifikası