17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesi vatandaşların gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her hafta getirdiği birbirinden indirimli ürünler ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran marketin bu haftaki dikkat çeken ürünleri arasında; '50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Polo Smart Akıllı Saat, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007' bulunuyor. Haberimizin içerisinden 17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, katalogdaki indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz…

17 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta sıkça takip ediliyor. Haftanın listesinde öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak haftanın aktüel kataloğuna erişim sağlayabilirsiniz…