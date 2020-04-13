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17 Nisan Cuma aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? yayınlandı

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap marketler zincirinin 17 Nisan tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar ve birbirinden indirimli ürünler tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaracak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Neredeyse ’nin her bir noktasında mağazası bulunan market zincirinin bu haftaki kataloğunda gözde ürünler arasında 50’’ Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Polo Smart Akıllı Saat, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007 dikkatleri geçiyor. Haberimizin içesinden 17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, katalogdaki indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:03 ABONE OL
17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesi vatandaşların gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her hafta getirdiği birbirinden indirimli ürünler ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran marketin bu haftaki dikkat çeken ürünleri arasında; '50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Polo Smart Akıllı Saat, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007' bulunuyor. Haberimizin içerisinden 17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, katalogdaki indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz…

17 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta sıkça takip ediliyor. Haftanın listesinde öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak haftanın aktüel kataloğuna erişim sağlayabilirsiniz…

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17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
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